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3 октября, 23:23

До представителей ЕС довели позицию Москвы по референдумам

И.о. постпреда России Логвинов объяснил коллегам в ЕС позицию по референдумам

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довёл до представителей союза позицию Москвы по итогам референдумов о вхождении в состав РФ новых регионов. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства.

"Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России", гласит документ.

Песков: Россия будет отстаивать позицию по референдумам

Песков: Россия будет отстаивать позицию по референдумам

Стороны обсудили также восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Российская сторона назвала нелегитимным и необоснованным характер таких односторонних мер, подчеркнув, что санкции наносят ущерб глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.

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ТАСС / АР / Olivier Matthys

Юлия Коновалова

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