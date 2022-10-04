До представителей ЕС довели позицию Москвы по референдумам
И.о. постпреда России Логвинов объяснил коллегам в ЕС позицию по референдумам
Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довёл до представителей союза позицию Москвы по итогам референдумов о вхождении в состав РФ новых регионов. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства.
"Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России", — гласит документ.
Стороны обсудили также восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Российская сторона назвала нелегитимным и необоснованным характер таких односторонних мер, подчеркнув, что санкции наносят ущерб глобальной энергетической и продовольственной безопасности.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.
ТАСС / АР / Olivier Matthys