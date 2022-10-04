До представителей ЕС довели позицию Москвы по референдумам

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довёл до представителей союза позицию Москвы по итогам референдумов о вхождении в состав РФ новых регионов. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства.

"Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России", — гласит документ.