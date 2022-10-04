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3 октября, 23:43

В Германии назвали сторонников России по вопросу Украины

Саксонский политик: Восточные немцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине

Российская спецоперация на Украине обретает поддержку среди жителей Восточной Германии, с таким утверждением выступил саксонский политик Франк Рихтер. В колонке для журнала Spiegel он заметил, что многие немцы, проживающие на востоке республики, вероятно, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей Запада.

"На улицах и площадях на востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — пишет политический деятель.

Рихтер утверждает, что восточные немцы не поддерживают антироссийские санкции Евросоюза, — напротив, по его словам, они выступают за "германо-российскую дружбу", которую политик сравнил с сотрудничеством между ГДР и СССР.

Подобные настроения Рихтер усмотрел и в Западной Германии, но наибольшее их распространение наблюдается именно на территории бывшей социалистической республики. Как считает политик, причина этого кроется в истории: восточные немцы наряду с русскими ощущают себя проигравшими в холодной войне.

Германии предрекли раздел на Восток и Запад после выпада Шольца о России

Германии предрекли раздел на Восток и Запад после выпада Шольца о России

Ранее, напомним, в немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония состоялась акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций. Жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано: "Мир с Россией".

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ТАСС / Таисия Воронцова

Дмитрий Алексиевич

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