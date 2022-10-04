В Германии назвали сторонников России по вопросу Украины

Российская спецоперация на Украине обретает поддержку среди жителей Восточной Германии, с таким утверждением выступил саксонский политик Франк Рихтер. В колонке для журнала Spiegel он заметил, что многие немцы, проживающие на востоке республики, вероятно, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей Запада.

"На улицах и площадях на востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — пишет политический деятель.

Рихтер утверждает, что восточные немцы не поддерживают антироссийские санкции Евросоюза, — напротив, по его словам, они выступают за "германо-российскую дружбу", которую политик сравнил с сотрудничеством между ГДР и СССР.

Подобные настроения Рихтер усмотрел и в Западной Германии, но наибольшее их распространение наблюдается именно на территории бывшей социалистической республики. Как считает политик, причина этого кроется в истории: восточные немцы наряду с русскими ощущают себя проигравшими в холодной войне.