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4 октября, 00:15

Гендиректор Запорожской АЭС рассказал о связях с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов признался в работе на украинские спецслужбы

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов сообщил о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Телеканал "Россия-24" показал видео с признанием специалиста в эфире.

"Общался с сотрудником СБУ [Службы безопасности Украины] Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры", — пояснил Мурашов.

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Руководитель ЗАЭС сообщил, что передавал данные о состоянии дел на станции. По словам Мурашова, ему было известно о повреждениях на АЭС, которые появились в результате обстрела с украинской стороны. Эти атаки могли привести к чрезвычайным ситуациям, подчеркнул он, добавив, что вполне осознавал, какими последствиями это может грозить.

В конце сентября ВСУ ударили по вспомогательной инфраструктуре Запорожской АЭС. Власти региона отметили, что ситуация "не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы". По их данным, атака была совершена с помощью беспилотника.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юлия Коновалова

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