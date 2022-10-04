Гендиректор Запорожской АЭС рассказал о связях с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов признался в работе на украинские спецслужбы
Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов сообщил о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Телеканал "Россия-24" показал видео с признанием специалиста в эфире.
"Общался с сотрудником СБУ [Службы безопасности Украины] Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры", — пояснил Мурашов.
Руководитель ЗАЭС сообщил, что передавал данные о состоянии дел на станции. По словам Мурашова, ему было известно о повреждениях на АЭС, которые появились в результате обстрела с украинской стороны. Эти атаки могли привести к чрезвычайным ситуациям, подчеркнул он, добавив, что вполне осознавал, какими последствиями это может грозить.
В конце сентября ВСУ ударили по вспомогательной инфраструктуре Запорожской АЭС. Власти региона отметили, что ситуация "не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы". По их данным, атака была совершена с помощью беспилотника.
ТАСС / Сергей Мальгавко