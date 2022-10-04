Гендиректор Запорожской АЭС рассказал о связях с СБУ

Руководитель ЗАЭС сообщил, что передавал данные о состоянии дел на станции. По словам Мурашова, ему было известно о повреждениях на АЭС, которые появились в результате обстрела с украинской стороны. Эти атаки могли привести к чрезвычайным ситуациям, подчеркнул он, добавив, что вполне осознавал, какими последствиями это может грозить.