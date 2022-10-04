"Жизни белых имеют значение": Канье Уэст прошёлся по Парижу в провокационной одежде

Американский темнокожий рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст появился на людях в футболке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Это произошло на неделе моды в Париже, сообщает Rolling Stone.

"В понедельник Канье Уэст показал свою новую коллекцию YZY SZN 9 на презентации в Париже. Его выбор одежды? Футболка White Lives Matter с длинным рукавом", — пишет журнал.

Rolling Stone уточняет, что слоган White Lives Matter возник среди сторонников превосходства белых, включая радикальную организацию Ку-клукс-клан. Это стало ответом на появившееся в США движение Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"), митинги которого проходили в Америке и других странах под девизом борьбы за "расовую справедливость".