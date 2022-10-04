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4 октября, 00:45

"Жизни белых имеют значение": Канье Уэст прошёлся по Парижу в провокационной одежде

Rolling Stone: Канье Уэст пришёл на показ мод в Париже в футболке с надписью White Lives Matter

<p>Канье Уэст и его футболка. Фото © Twitter / <a href="https://pic.twitter.com/eJekZ8cGhe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PopCrave</a></p>

Канье Уэст и его футболка. Фото © Twitter / PopCrave

Американский темнокожий рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст появился на людях в футболке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Это произошло на неделе моды в Париже, сообщает Rolling Stone.

"В понедельник Канье Уэст показал свою новую коллекцию YZY SZN 9 на презентации в Париже. Его выбор одежды? Футболка White Lives Matter с длинным рукавом", пишет журнал.

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Rolling Stone уточняет, что слоган White Lives Matter возник среди сторонников превосходства белых, включая радикальную организацию Ку-клукс-клан. Это стало ответом на появившееся в США движение Black Lives Matter ("Жизни чёрных имеют значение"), митинги которого проходили в Америке и других странах под девизом борьбы за "расовую справедливость".

А Лайф ранее рассказывал, как Канье Уэст пожаловался, что Ким Кардашьян не пустила его на празднование дня рождения дочери. Чикаго исполнилось четыре года, и рэпер обратился за поддержкой к своим фанатам, чтобы вразумить бывшую жену и тёщу.

Юлия Коновалова

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