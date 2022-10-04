Марин Ле Пен: Из-за санкций против России страдают французы

Антироссийские санкции контрпродуктивны и наказывают французов. Об этом заявила глава фракции Национального объединения в нижней палате Парламента Франции Марин Ле Пен.

По словам политика, санкции не работают, а только повышают доходы России от экспорта нефти.

"Санкции не работают, более того, они контрпродуктивны. Реальность такова, что в результате этих санкций доходы России от экспорта нефти возросли на 40 млрд евро", — заявила Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.TV.

Политик добавила, что Францию ожидает трудная зима, а санкции "наказывают" в первую очередь самих французов.