Совфед единогласно одобрил конституционные законы о включении четырёх новых регионов в состав РФ
Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Давайте поздравим жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской областей с этим историческим событием. Мы завершили этот этап, и теперь у нас появились новые четыре субъекта федерации. У нас теперь 89 субъектов. Незамедлительно одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту Российской Федерации", — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее сегодня Совет Федерации также единогласно ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются входящими в состав РФ с даты подписания договоров.
А накануне Госдума также единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии четырёх регионов в состав России и в тот же день приняла конституционные законы об образовании новых субъектов.
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