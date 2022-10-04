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4 октября, 08:14

Совфед единогласно одобрил конституционные законы о включении четырёх новых регионов в состав РФ

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил федеральные конституционные законы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Давайте поздравим жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской областей с этим историческим событием. Мы завершили этот этап, и теперь у нас появились новые четыре субъекта федерации. У нас теперь 89 субъектов. Незамедлительно одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту Российской Федерации", — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России

В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России

Ранее сегодня Совет Федерации также единогласно ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются входящими в состав РФ с даты подписания договоров.

А накануне Госдума также единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии четырёх регионов в состав России и в тот же день приняла конституционные законы об образовании новых субъектов.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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