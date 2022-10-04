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4 октября, 08:07

Слова о Путине поставили перед немцами вопрос о профпригодности Бербок

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за незрелость после слов о Путине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь оказалась под огнём критики со стороны немецких граждан из-за недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы оказался "изолирован" от всего мира. По мнению читателей газеты Die Welt, такая интерпретация событий выявила во фрау Бербок не серьёзного дипломата, а незрелую активистку. С комментариями пользователей под статьёй немецкого издания ознакомилось РИА "Новости".

"Бербок так и осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряжённость в конфликте на Украине", написал один из читателей Die Welt.

"Её риторика подливает масла в огонь. Это не дипломатия", — согласился другой читатель.

"Путин — серьёзный политик, в отличие от Бербок и Зеленского. Им далеко до его уровня", констатировал третий.

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Напомним, что в конце сентября Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Один из пользователей Die Welt счёл абсурдом, что немецкий "министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо".

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Flickr / Bündnis 90 / Die Grünen Nordrhein-Westfalen

Марина Калегина
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