Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь оказалась под огнём критики со стороны немецких граждан из-за недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы оказался "изолирован" от всего мира. По мнению читателей газеты Die Welt, такая интерпретация событий выявила во фрау Бербок не серьёзного дипломата, а незрелую активистку. С комментариями пользователей под статьёй немецкого издания ознакомилось РИА "Новости".

"Бербок так и осталась молодой, незрелой активисткой, которая даже не понимает, что такое дипломатия на самом деле. Я никогда не видел, чтобы она пыталась снизить напряжённость в конфликте на Украине", — написал один из читателей Die Welt.

"Её риторика подливает масла в огонь. Это не дипломатия", — согласился другой читатель.

"Путин — серьёзный политик, в отличие от Бербок и Зеленского. Им далеко до его уровня", — констатировал третий.