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4 октября, 07:53

В Совфеде заявили, что украинцы умирают за геополитические интересы США

Сенатор Цеков: Украина воюет за независимость США

Украина воюет за независимость Соединённых Штатов, которые платят ей за ослабление нашей страны. Но если бы Незалежная дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, заявил сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости".

"Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что киевский режим толкает украинцев на верную смерть во имя геополитических интересов Соединённых Штатов. Так, сейчас Незалежная превратилась в американскую колонию. Хотя если бы она дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, уверен Цеков. Он также отметил, что если Украина выберет путь колонии США, то её существование как государства прекратится.

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А ранее сообщалось, что Украина предложила США контролировать цели взамен на поставку вооружения, дальность действия которого превышает 100 километров.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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