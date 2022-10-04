В Совфеде заявили, что украинцы умирают за геополитические интересы США
Сенатор Цеков: Украина воюет за независимость США
Украина воюет за независимость Соединённых Штатов, которые платят ей за ослабление нашей страны. Но если бы Незалежная дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, заявил сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости".
"Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что киевский режим толкает украинцев на верную смерть во имя геополитических интересов Соединённых Штатов. Так, сейчас Незалежная превратилась в американскую колонию. Хотя если бы она дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, уверен Цеков. Он также отметил, что если Украина выберет путь колонии США, то её существование как государства прекратится.
А ранее сообщалось, что Украина предложила США контролировать цели взамен на поставку вооружения, дальность действия которого превышает 100 километров.
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