Украина воюет за независимость Соединённых Штатов, которые платят ей за ослабление нашей страны. Но если бы Незалежная дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, заявил сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА "Новости".

"Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что киевский режим толкает украинцев на верную смерть во имя геополитических интересов Соединённых Штатов. Так, сейчас Незалежная превратилась в американскую колонию. Хотя если бы она дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной, уверен Цеков. Он также отметил, что если Украина выберет путь колонии США, то её существование как государства прекратится.