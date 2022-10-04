Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали полный выпуск шоу, главным героем которого стала президент Молдавии Майя Санду. В разговоре, в частности, политик заявила, что в повреждении "Северных потоков" виновата сама Россия и что таким образом Москва хочет "усложнить жизнь" Европе.

Президент Молдавии в разговоре с пранкерами обвинила Россию в подрыве "Северных потоков". Видео © vk.com/Пранкеры Вован и Лексус

"Я думаю, что это отчаянные попытки просто усложнить жизнь всем нам, поддерживать высокие цены в странах ЕС, а также заставить людей протестовать и просить о заключении мирного соглашения и так далее. Знаете, это просто использование демократии, нашей собственной демократии против нас самих... Это попытки организовать протесты не только в Кишинёве, но и в большинстве других стран. Я думаю, что цель России в этом", — заявила Санду, думая, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Лже-Шмыгаль предположил, что европейским странам следует задействовать свои спецслужбы, чтобы подготовиться к возможным подрывам газопроводов, и Санду с ним согласилась.

"Даже если они (Россия. — Прим. Лайфа) не прекратят подачу газа, что-то может произойти с трубопроводами на вашей территории. И тогда мы должны быть готовы предоставить определённый минимум энергоресурсов всем людям. Так что, к сожалению, все варианты возможны, и мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев произойдёт ещё больше неприятностей, — добавила молдавский лидер.

Она также рассказала, что "американские друзья" предоставляют Молдавии помощь, инвестируют в энергетические проекты, а также делятся с Кишинёвом "некоторой информацией".