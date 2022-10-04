Момент точного удара российской артиллерии по скоплению украинской техники попал на видео
Минобороны показало, как российские десантники уничтожили военную технику ВСУ
Минобороны России показало видео поражения колонны военнослужащих и техники Украины. Кадры удара опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Уничтожение техники ВСУ артиллерией ВДВ. Видео © Telegram-канал Минобороны России
Позиции противника были обнаружены артиллерией ВДВ с помощью квадрокоптеров, после чего был нанесён массированный огневой удар. Где именно запечатлён обстрел, не указывается.
"В результате было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", — сказано в записи военного ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что под Херсоном были разбиты два батальона ВСУ, пытавшихся попасть на Каховскую ГЭС. Об этом заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Telegram / Минобороны России