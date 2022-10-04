Почему подлодки "Белгород" с аппаратами "Посейдон" внезапно пропали с военной базы Оглавление Какие подлодки есть у России Подлодка "Белгород" и торпеда "Посейдон" Оружие возмездия России Как отследить подлодку В США считают, что местоположение субмарины в данный момент установить невозможно. 90844 90844 АПЛ "Белгород". Коллаж © LIFE. Фото © Twitter / dimsmirnov175

Какие подлодки есть у России

В начале октября итальянская газета La Repubblica сообщила, что перемещения российской многоцелевой атомной подводной лодки К-329 "Белгород" в Карском море "больше не отслеживаются" системами слежения стран НАТО. Зарубежные аналитики отмечают, что субмарина покинула базу. По данным западной разведки, это может говорить о том, что Россия готовится протестировать подводный беспилотник "Посейдон" в условиях, "максимально приближенных к боевым".

Подлодка "Белгород" вступила в строй в июле, а в эти дни экипаж активно готовил субмарину к погружению в арктических морях. Больше всего авторы отчётов опасаются, что против "Посейдона" бесполезны высокочувствительные инфракрасные датчики: оружие спроектировано так, чтобы излучать минимум тепла и бесшумно двигаться под водой со скоростью около 200 км/ч.

К новейшим кораблям специального назначения в подводном флоте России относят БС-64 "Подмосковье", "Хабаровск" проекта "09851" и АПЛ "Белгород". Две последних относятся уже к пятому поколению субмарин. От четвёртого они отличаются более совершенными гидроакустическими, радиолокационными и оптическими системами, а также наличием дополнительных робототехнических комплексов.

Про АПЛ "Белгород" говорят с 2017 года, и, хотя история её создания уходит корнями в 90-е (с 1994 по 2004 год проект был заморожен), информация о ней была долгое время засекречена. 23 апреля 2019 года "Белгород" был официально спущен на воду. О создании глубоководного аппарата "Посейдон" с ядерной боевой частью в 2018 году сообщал в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Видимо, тогда же (или незадолго до обращения президента) был сформирован окончательный облик комплекса подлодка + специальный боеприпас.

Известно, что АПЛ "Белгород" на 11 метров длиннее самой большой подлодки в мире — проекта 941 "Акула" — и шире и длиннее главных носителей ядерного оружия на флоте — подлодок проекта 955 "Борей" четвёртого поколения.

Главная задача АПЛ "Белгород" — доставка ядерного боеприпаса к берегам противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономической инфраструктуры и нанесения гарантированного ущерба территории. Также её называют "убийцей авианосцев", которыми, как известно, гордится Армия США.

Считается, что АПЛ "Хабаровск" и "Посейдон" создавались специально под ядерную торпеду "Посейдон" 2М39, кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это наследие и логическое продолжение ядерной торпеды Т-15 академика Сахарова, разработанной в разгар холодной войны. Если "Посейдон" подтолкнул к созданию новейших АПЛ "Хабаровск" и "Белгород", то в своё время торпеда Т-15 стала причиной создания первой в СССР подлодки с ядерной энергетической установкой.

Подразумевалось, что детище Сахарова в случае необходимости сможет спровоцировать взрывы сверхбольшой мощности в расчётных точках вдоль Атлантического побережья Америки. Катастрофические разрушения американских военных баз, инфраструктуры, смыв городов в океан — это только часть сценария. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что возможности Посейдона больше, чем у советской Т-15.

Волны от "Посейдона" смоют вообще всё Западное и Восточное побережье США, где сосредоточено до 90% всей американской промышленности и проживает до 80% населения Константин Сивков Военный эксперт

Подлодка "Белгород" и торпеда "Посейдон"

По мнению Алексея Леонкова, сейчас у американцев наблюдается настоящая политическая шизофрения. С одной стороны, они обвиняют Россию в том, что она сама взорвала "Северный поток", с другой стороны, в связи с разговорами о тактическом ядерном оружии перебирают вероятные сценарии применения "ядерных торпед".

Был такой в США министр обороны Джеймс Форрестол (невольный автор мема "Русские идут". — Прим. Лайфа), который боялся, что Красная армия оккупирует США, а коммунисты организуют там колхозы Алексей Леонков Военный эксперт

Сейчас американцы боятся, что Россия отомстит за "Северный поток" и якобы сделает это с помощью "Посейдона", который будет доставлен в нужную точку "Белгородом". Теоретически такой торпедой можно ударить не только по американским военным базам (например, Норфолк), но и по перекачивающим терминалам сжиженного природного газа.

Полигонные испытания комплекса "Посейдон". Фото © YouTube / Минобороны России

И если про АПЛ "Белгород" ещё год назад наперебой писали многие английские, американские, испанские, австралийские, итальянские и другие военные издания, ставившие на первые полосы заголовки в духе "Россия выпустила на волю подлодку Судного дня", то про торпеду с ядерным носителем лишь высказывались догадки. Но теперь пазл сложился: "Белгород" плюс "Посейдон" (плюс глубоководный аппарат "Лошарик", способный погружаться чуть ли не на 6 км). И главный вопрос остаётся открытым: можно ли засечь "Белгород" и "Посейдон"?

Оружие возмездия России

— Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальное преимущество в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты, — пишет издание la Repubblica, комментируя новости об "исчезновении" уникальной подлодки с территории базы.

В 2019 году экс-сотрудник отдела ЦРУ по разведке против России Джек Каравелли оценил "Посейдон" как крайне агрессивное и нацеленное на невосполнимый ущерб прибрежным городам США и их союзников оружие. В первую очередь за счёт упомянутого ядерного цунами, которое может просто смыть города, во вторую — за счёт радиоактивного заражения территории и ударной энергетической волны.

Если мы говорим про "Посейдон", она идёт на километровой глубине. Поэтому задача подлодки "Белгород" — выйти на такие глубины, чтобы старт её был, скажем так, внезапным для противника. Но нужно понимать, что это оружие возмездия. Оно применяется только в том случае, если всё ядерное оружие уже было применено. То есть оно идёт не так быстро, как баллистические ракеты летают, но идёт со скоростью 200–300 км/ч постоянно на большой глубине, и обнаружить его из космоса — очень сложная задача. Американцы сказали, что сейчас будут этим заниматься Алексей Леонков Военный эксперт

На самом деле таких эпизодов, когда американцы не сумели вовремя обнаружить советские подлодки, в истории несколько. В 1983 году в воды Саргасова моря зашла многоцелевая АПЛ К-324 проекта 671РТМ, нёсшая на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. А в 2014 году в нескольких сотнях метров от Манхэттена и статуи Свободы всплыла российская подлодка класса "Борей".

Как отследить подлодку

По словам эксперта, американцы сейчас в большой растерянности, а за транслируемой уверенностью, что они сумеют разобраться, скрывается непонимание, что с этим всем делать.

Они догадываются, что "Посейдон" в холодных глубинах создаёт какой-то след, вероятно, этот след будет как-то отличаться по температуре, и вот они попытаются это слабое температурное излучение обнаружить с помощью спутников. Я с трудом представляю, как это можно будет сделать Алексей Леонков Военный эксперт

Даже в случае обнаружения "Посейдона" вопрос не решается так просто. Если его засекают системы противолодочной обороны, он переходит на экстренный режим, при котором увеличивается скорость и глубина погружения. Характеристики "Посейдона" в любом случае в два раза превосходят ТТХ торпеды Mark 48. Но ещё в 2018 году Владимир Путин подчёркивал, что у России не было в планах использовать это смертоносное оружие в наступательных и тем более агрессивных целях.

Сегодня "Посейдон" — это, как и ракета "Буревестник", далеко не лишний козырь в руках России, и в случае необходимости именно эти вооружения могут нанести решающий и самый болезненный удар по любому объекту противника.

Фото © Twitter / dimsmirnov175 Должна ли Россия применять "Посейдоны" в ответ на подрыв "Северного потока"? 0 Да, должна Нет, не должна Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев