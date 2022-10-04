Свыше 70 тысяч россиян захотели записаться добровольцами на СВО через "Госуслуги"

После запуска в тестовом режиме сервиса на запись в добровольцы на портале "Госуслуги" в минувшие выходные было получено более 70 тысяч запросов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по поручению премьер-министра на портале в рамках частичной мобилизации было запущено два новых сервиса, в частности, "Стать добровольцем" — для участия в специальной военной операции на Украине.

"Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале "Госуслуги" зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер объяснил, что для заполнения заявки нужно нажать на соответствующий баннер на портале, внимательно изучить критерии отбора, в особенности возраст и опыт службы. Затем заполнить анкету с личными данными, большинство из которых подгружается автоматически. Выбрать на карте военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку. В течение максимум двух дней придёт уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.