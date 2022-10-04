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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 06:50
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Свыше 70 тысяч россиян захотели записаться добровольцами на СВО через "Госуслуги"

Чернышенко: На "Госуслугах" зафиксировано более 70 тысяч запросов на запись добровольцем

После запуска в тестовом режиме сервиса на запись в добровольцы на портале "Госуслуги" в минувшие выходные было получено более 70 тысяч запросов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что по поручению премьер-министра на портале в рамках частичной мобилизации было запущено два новых сервиса, в частности, "Стать добровольцем" — для участия в специальной военной операции на Украине.

"Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале "Госуслуги" зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему", — сказал Чернышенко.

На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации
На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

Вице-премьер объяснил, что для заполнения заявки нужно нажать на соответствующий баннер на портале, внимательно изучить критерии отбора, в особенности возраст и опыт службы. Затем заполнить анкету с личными данными, большинство из которых подгружается автоматически. Выбрать на карте военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку. В течение максимум двух дней придёт уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Ранее, напомним, на "Госуслугах" заработал сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT- и телеком-специалистов, в настоящий момент из-за риска DDoS-атак услуга доступна только на территории России. Пресс-служба Минцифры опубликовала пошаговую инструкцию для подачи документа.

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Объясняем.рф

Артур Лапсаков
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