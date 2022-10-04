Пушков раскрыл суть российской идеологии

Идеология России состоит из защиты традиционных ценностей и идей о суверенитете. Такое заявление в телеграм-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Россия вступила в постсоциалистическое время с идеологией, состоящей из отрицания коммунистической доктрины, признания "свободного рынка" как основы экономики и встраивания в мировое сообщество в статусе младшего и зависимого партнёра Запада. А вот к 20-м годам XXI века РФ подошла с доктриной традиционных ценностей и ещё государственного суверенитета, то есть официального патриотизма, разделяемого большей частью общества, самостоятельной внешней политикой. При этом Пушков подчеркнул, что у Москвы и в самом деле нет цельной идеологии, схожей с распространяемой западными странами.

"Но есть совокупность её элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира", — написал сенатор.

Он добавил, что именно по этим элементам, составляющим российскую идеологию, Москва противостоит Западу, а вместе с тем пользуется симпатией многих стран. По словам Пушкова, с такими идеями наша страна должна жить и стремиться к их распространению в мировом сообществе.