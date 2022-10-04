Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 бойцов нацформирования "Айдар"
Дело в отношении 18 участников украинского националистического формирования "Айдар" направлено в суд, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР в телеграм-канале.
"Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 18 участников "Добровольческого военизированного сообщества "Айдар". <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все фигуранты дела являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В его составе боевики совершали на территории Донецкой Народной Республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя региона. По данным следствия, 11 айдаровцев проходили спецобучение в целях осуществления террористической деятельности.
"Действия четырёх участников квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 234 УК ДНР). 14 человек обвиняются в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР)", — сообщили в Генпрокуратуре ДНР.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что 24-й батальон формирования "Айдар" в ДНР потерял более половины личного состава. По данным генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в ходе боевых действий в районе населённого пункта Зайцево.
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