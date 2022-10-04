Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 бойцов нацформирования "Айдар"

Дело в отношении 18 участников украинского националистического формирования "Айдар" направлено в суд, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР в телеграм-канале.

"Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 18 участников "Добровольческого военизированного сообщества "Айдар". <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все фигуранты дела являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В его составе боевики совершали на территории Донецкой Народной Республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя региона. По данным следствия, 11 айдаровцев проходили спецобучение в целях осуществления террористической деятельности.

"Действия четырёх участников квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 234 УК ДНР). 14 человек обвиняются в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР)", — сообщили в Генпрокуратуре ДНР.