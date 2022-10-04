В Японии заявили, что ракета КНДР преодолела максимальное за историю расстояние
Генсек Правительства Японии Мацуно: Ракета КНДР пролетела 4,6 тысячи километров
Ракета, запущенная Пхеньяном минувшей ночью, преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полёта в одну тысячу километров. Об этом рассказал генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она пролетела расстояние около 4,6 тысячи километров, достигнув максимальной высоты полёта в одну тысячу километров", — заявил Мацуно на пресс-конференции.
Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии.
В течение прошлой недели Северная Корея провела сразу несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота их полёта составляла около 50 километров, дальность варьировала от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
ТАСС / АР / Sadayuki Goto