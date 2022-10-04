В Японии заявили, что ракета КНДР преодолела максимальное за историю расстояние

Ракета, запущенная Пхеньяном минувшей ночью, преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полёта в одну тысячу километров. Об этом рассказал генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

"Ракета КНДР пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори. Она пролетела расстояние около 4,6 тысячи километров, достигнув максимальной высоты полёта в одну тысячу километров", — заявил Мацуно на пресс-конференции.

Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии.