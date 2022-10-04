Устройства контрбатарейной борьбы прикрыли референдум в Донбассе

В ходе проведения референдума о вхождении ДНР в состав России союзные силы применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы. Как рассказал РИА "Новости" источник в силовых структурах республики, эти устройства для поражения артиллерии Украины в районе Донецка действовали в связке с тяжёлыми гаубицами "Малка".

"С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции", — привёл подробности собеседник агентства.

В связке с РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М "Малка", их калибр составляет 203 миллиметра. Источник заметил также, что дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 километров. В короткие сроки эти новые станции обеспечивали гаубицы координатами позиций артиллерии ВСУ, работая на их успешное поражение.

Источник сообщил, что удалось поразить, в частности, американские гаубицы M777, которыми украинские военные регулярно пользовались для обстрелов Донецка.