"Я собираюсь сделать это": Байден собрался на второй срок
NBC: Байден сообщил о намерении баллотироваться на второй президентский срок
Президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что Байден сообщил об этом ещё в сентябре, а уже позднее Шарптон рассказал эту новость сотрудникам своей некоммерческой организации.
"Я собираюсь сделать это ещё раз… Я собираюсь", — привёл слова Байдена источник.
Телеканал обращает внимание, что сам Байден ранее не делал заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то что его сторонники касались этой темы.
Между тем бывший американский президент Дональд Трамп предложил провести новые выборы или просто признать его президентом. Политику "стало окончательно ясно", что ФБР похоронило историю с публикацией материалов из ноутбука Хантера Байдена, сына действующего главы государства.
ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS