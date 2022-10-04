"Я собираюсь сделать это": Байден собрался на второй срок

Президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Байден сообщил об этом ещё в сентябре, а уже позднее Шарптон рассказал эту новость сотрудникам своей некоммерческой организации.

"Я собираюсь сделать это ещё раз… Я собираюсь", — привёл слова Байдена источник.

Телеканал обращает внимание, что сам Байден ранее не делал заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то что его сторонники касались этой темы.