Тату и пирсинг оказались факторами риска при трудоустройстве

Работодатели стали более лояльными к татуировкам и пирсингу у сотрудников, чем это было раньше: смягчились социальные нормы, рабочие места последовали их примеру, и одна из причин тому — приток на рабочие места миллениалов. Тем не менее отношение к татуировкам остаётся неоднозначным и далеко не все, кто их имеет, готовы демонстрировать их на работе. Будет ли законным требование работодателя снять пирсинг и скрыть татуировки на работе — об этом Лайфу рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова.

Специалист напомнила, что работник в соответствии с Трудовым кодексом обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину — это предполагает обязательное для всех сотрудников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Локальными нормативными актами, в частности правилами внутреннего трудового распорядка, могут быть установлены правила поведения работников внутри организации. Сюда включаются требования к стилю одежды и внешнему виду работника, обусловленные деятельностью работодателя или особенностями выполняемой трудовой функции сотрудника. В список этих условий может быть включено также и требование об отсутствии у него татуировок и/или пирсинга на открытых участках тела и необходимости скрывать имеющиеся татуировки под одеждой.

В локальном нормативном акте может быть прямо указано: работникам не рекомендуется делать татуировки на открытых участках тела, а уже имеющиеся необходимо скрывать под одеждой, сказала Коновалова.

"Работодатели должны учитывать, насколько разумны эти правила, и если они намерены полностью запретить видимые татуировки, то для этого им понадобятся деловые основания. Содержание локального нормативного акта доводится до сведения работника до заключения трудового договора под роспись, а его исполнение становится составной частью дисциплины труда", — пояснила специалист.

Таким образом, невыполнение требований локальных нормативных актов влечёт дисциплинарные взыскания — вплоть до увольнения. В целом требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников (например, отсутствие татуировок на видимых частях тела, запрет на пирсинг носа: кольцо, серьги в носу), законны. Неправомерные действия руководителя могут стать следствием обращения сотрудника в суд, который может встать на сторону работника.

Чаще всего с сопротивлением татуировкам и пирсингу можно столкнуться в организациях со строгой политикой дресс-кода; организациях, в которых требования снять пирсинг обусловлены соображениями безопасности на рабочем месте. Кроме того, наличие татуировок и пирсинга не особо приветствуется на госслужбе, в армии и силовых структурах, образовательных и медицинских учреждениях, авиакомпаниях.

Разрешение татуировок и пирсинга на рабочем месте может принести компании определённые плюсы, отметила собеседник Лайфа. Например — возможность привлечь молодых квалифицированных кандидатов, посыл, что компания больше ценит их навыки и полномочия, чем внешний вид, а также имидж современной и открытой организации. Но есть и минусы: татуированные работники могут столкнуться с неприятием со стороны коллег и клиентов. К тому же одобрение татуировок может побудить сотрудников требовать других способов самовыражения, которые компания не разрешает.