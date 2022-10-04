Рекрутер Илларионова: Самыми востребованными в Москве станут профессии с высокой квалификацией

Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова рассказала, какие профессии будут самыми востребованными в Москве через пять лет. Как отметила эксперт, уже сейчас наблюдается дефицит высококвалифицированных рабочих, и он в ближайшие годы будет продолжать расти.

Роботизация современных производств приводит к тому, что вместо достаточно простых рабочих операций, отметила Илларионова в беседе с Лайфом. Требуются навыки программирования станков, анализа данных, отличного знания различных стандартов и норм качества. Между тем, рабочие специальности в обществе преимущественно воспринимаются как непрестижные и, соответственно, как непривлекательные для профессиональной карьеры.

"Во-вторых, возникнут новые профессии, связанные с экологией и бережливым отношением к ресурсам. К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что скорее всего приведёт к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва как большой мегаполис тоже столкнётся с этим вызовом", — прогнозирует Илларионова.

В итоге, помимо расширения роли экологов и специалистов по бережливому производству в компаниях и госучреждениях, возникнет сегмент консультантов и контролёров соблюдения экологических норм для личных хозяйств и населения, уверена специалист. Спустя пять лет по-прежнему останется одним из привлекательных центров для трудовой миграции, причём — именно долгосрочной. В итоге будут востребованы специалисты по обучению русскому языку как иностранному, как для детей, так и для взрослых, сказала Илларионова.

Высокий спрос будет и на специалистов, владеющих сразу двумя областями знаний. Например, инженеров для медицины или специалистов по лингвистическому анализу для разработки IT-решений. Илларионова считает, что через пять лет спрос на IT-специалистов начнёт падать, их уже будет достаточно на рынке труда, к тому же IT-грамотность станет обязательной компетенцией почти для всех профессий — от потребителей готовых цифровых продуктов произойдёт переход к более активному созданию простейших их вариантов своими силами.

Востребованными также останутся все виды работ, которые обеспечивают комфортную жизнь в городе. Спрос на вкусные булочки и кофе, хорошую стрижку, качественный ремонт и прочие привычные товары и услуги будет традиционно высок, подытожила Илларионова.