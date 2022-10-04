Названы тонкости, которые избавят автомобилиста от частого общения с сотрудником ГИБДД

Внимание сотрудников ГИБДД чаще всего привлекают машины, которые явно выделяются из общего потока транспортных средств. Как заявил автомобильный эксперт Егор Васильев, отличия могут выражаться как во внешнем виде авто, так и в поведении водителя.

В беседе с агентством "Прайм" специалист обратил внимание, что особо выделяются тонированные автомобили с изобилием наклеек и "псевдоспортивных элементов тюнинга". Велик риск и у машин с явными признаками неисправностей. Шансы на общение с сотрудниками ГИБДД повышаются также при громком выхлопе, грязном кузове и стёкол, шин не по сезону.

"А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебёдки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены. То же касается и световых приборов. Различные тюнинговые фары точно нарушают законодательство и негативно влияют на безопасность", — предупредил Васильев.

Поведение водителя и стиль его вождения тоже привлекает внимание. Излишняя агрессивность или, наоборот, слишком скромное поведение на дороге — это признак того, что автовладельцу есть что скрывать, сказал Васильев, подчеркнув, что намётанный глаз полицейского сразу выделит такого водителя в потоке транспорта.