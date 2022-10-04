Украине предсказали неожиданную проблему из-за взрывов на "Северных потоках"

Диверсии на "Северных потоках" способны лишить европейцев решительности в помощи Украине, такое мнение высказал профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент. В интервью New York Times он обратил внимание, что взрывы на газопроводах усилили беспокойство среди жителей Германии — и это грозит "трещинами" в вопросе поддержки Киева.

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции против России в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твёрдой", — констатировал профессор.

Газета ссылается также на неназванных официальных лиц, которые ожидают от инцидента снижения поддержки санкций против Москвы. Авторы пишут, что протестные настроения роста цен на энергоносители увеличиваются "в разных уголках Европы". Важно и то, что многие считают санкции против России причиной нынешних экономических трудностей, говорится в публикации.