Обстановку на месте утечек на "Северных потоках" сняли с космоса
"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки места утечек на "Северных потоках"
Место утечек на "Северных потоках". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал новые снимки места утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сделанные со спутника. Сфотографировано аппаратом "Канопус-В" днём 2 октября.
"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале "Роскосмоса".
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.