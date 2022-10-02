Обстановку на месте утечек на "Северных потоках" сняли с космоса

"Роскосмос" опубликовал новые снимки места утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сделанные со спутника. Сфотографировано аппаратом "Канопус-В" днём 2 октября.

"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале "Роскосмоса".