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2 октября, 18:00

Обстановку на месте утечек на "Северных потоках" сняли с космоса

"Роскосмос" опубликовал новые спутниковые снимки места утечек на "Северных потоках"

<p>Место утечек на "Северных потоках". Фото © t.me / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/6956" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

Место утечек на "Северных потоках". Фото © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал новые снимки места утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сделанные со спутника. Сфотографировано аппаратом "Канопус-В" днём 2 октября.

"Роскосмос" продолжает следить за утечкой газа из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале "Роскосмоса".

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Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.

Артур Белкин

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