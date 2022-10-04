Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Министерство обороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле своих позиций на границе. Как сообщил пресс-секретарь военного ведомства страны Арам Торосян, инцидент случился вечером 3 октября.

"Третьего октября примерно в 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана, применив миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", — написал в соцсетях представитель Минобороны Армении.