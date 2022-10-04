НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 02:05

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Министерство обороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле своих позиций на границе. Как сообщил пресс-секретарь военного ведомства страны Арам Торосян, инцидент случился вечером 3 октября.

"Третьего октября примерно в 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана, применив миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы", — написал в соцсетях представитель Минобороны Армении.

Спецпредставитель ЕС пришёл в ужас из-за видео "казни" армянских военных и призвал его проверить

Спецпредставитель ЕС пришёл в ужас из-за видео "казни" армянских военных и призвал его проверить

Как указал Торосян, в результате ответных действий азербайджанская сторона прекратила огонь, с армянской стороны потерь нет.

Официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

В Армении военнослужащий случайно застрелил сослуживца

В Армении военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров