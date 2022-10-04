Токио собирается выслать российского дипломата

Японские власти могут депортировать консула из одного из представительств России и ответить таким образом на высылку своего дипломата из Владивостока. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает местное издание Yomiuri.

"Ведётся согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена", — пишет газета.