Токио собирается выслать российского дипломата
Yomiuri: Япония готовит депортацию консула РФ в ответ на высылку своего дипломата
Японские власти могут депортировать консула из одного из представительств России и ответить таким образом на высылку своего дипломата из Владивостока. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает местное издание Yomiuri.
"Ведётся согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена", — пишет газета.
Лайф напоминает, Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке 26 сентября во время получения за деньги секретных данных о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Российского посла Михаила Галузина после этих событий вызвали в МИД Японии.
ТАСС / Валерий Шарифулин