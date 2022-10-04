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4 октября, 01:55

Токио собирается выслать российского дипломата

Yomiuri: Япония готовит депортацию консула РФ в ответ на высылку своего дипломата

Японские власти могут депортировать консула из одного из представительств России и ответить таким образом на высылку своего дипломата из Владивостока. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает местное издание Yomiuri.

"Ведётся согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена",пишет газета.

Пойманный за шпионажем японский консул Мотоки Тацунори покинул Россию

Пойманный за шпионажем японский консул Мотоки Тацунори покинул Россию

Лайф напоминает, Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке 26 сентября во время получения за деньги секретных данных о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Российского посла Михаила Галузина после этих событий вызвали в МИД Японии.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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