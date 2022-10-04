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4 октября, 01:25

Тотальная слежка: Разведчик раскрыл, как Киеву достаются сведения о позициях российских войск

Разведчик Остин: США следят за российскими позициями и делятся данными с Киевом

США следят за позициями российских войск и передают эти данные Украине. Такое заявление сделал эксперт-разведчик Грег Остин. По словам специалиста, Вашингтон, не желая участвовать в конфликте напрямую, помогает Киеву разведданными.

"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине", сказал Остин журналисту Spiegel.

Разведывательной информацией Киев снабжают не только США: украинской стороне поступают сведения также от стран Балтии, Польши и Великобритании, полагает разведчик.

В США признали, что помогали Украине в контрнаступлении

В США признали, что помогали Украине в контрнаступлении

Ранее сообщалось, что разведывательные структуры США и стран-союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями. Эти операции ведутся средствами воздушной и космической разведки, а также при помощи мероприятий в киберпространстве.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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