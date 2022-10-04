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4 октября, 01:10

Пхеньян приветствует вхождение новых регионов в состав России

КНДР: Резолюцией о референдумах США вмешиваются во внутренние дела государств

В Министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав РФ и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах. Об этом говорится в заявлении главы департамента международных организаций во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, передаёт агентство ЦТАК.

Северокорейские дипломаты подчеркнули, что референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами.

Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав России

Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав России

Северокорейский МИД также обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России, выдвинув резолюцию по референдумам. В ведомстве подчеркнули, что присоединение четырёх областей к России — это исключительно внутренние решения.

"Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", — сказано в заявлении.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.

Госдума приняла конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Госдума приняла конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

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ТАСС / Юрий Смитюк

Иван Косицын

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