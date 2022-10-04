Пхеньян приветствует вхождение новых регионов в состав России

В Министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав РФ и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах. Об этом говорится в заявлении главы департамента международных организаций во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, передаёт агентство ЦТАК.

Северокорейские дипломаты подчеркнули, что референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами.

Северокорейский МИД также обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России, выдвинув резолюцию по референдумам. В ведомстве подчеркнули, что присоединение четырёх областей к России — это исключительно внутренние решения.