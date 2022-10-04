Немецкому министру досталось за неосторожные слова о Путине

Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха раскритиковали за высказывания о том, что страна находится в состоянии войны с российским лидером Владимиром Путиным. О ситуации сообщает Die Welt.

Немецкий министр написал ранее в соцсетях пост, в котором, в частности, были слова о "войне с Путиным". Позже министр обороны Германии Кристина Ламбрехт опровергла слова Лаутербаха, заявив, что ни ФРГ, ни НАТО не станут сторонами украинского конфликта. Этим принципом федеральное правительство руководствовалось с самого начала, "в этом отношении ничего не изменилось", подчеркнула Ламбрехт.

Тот факт, что министр здравоохранения видит Германию "в состоянии войны с Путиным", вызвал критику "со всех сторон". Дело в том, что немецкое правительство на протяжении нескольких месяцев делало всё возможное, чтобы не допустить возникновения впечатления, что Берлин является прямой стороной конфликта на Украине, отмечает газета.

Слова Лаутербаха к этому времени уже распространили СМИ во многих странах. Партнёр по коалиции в правительстве ФРГ из Свободой демократической партии, депутат Александр Мюллер упрекнул министра и заверил, что ни один немецкий солдат не будет отправлен на Украину "даже в будущем". Заявление о том, что Германия "воюет" с Путиным, он назвал опасным и призвал власти не допустить, чтобы это высказывание осталось без ответа.

Лаутербаха раскритиковали и в оппозиционных партиях. Лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш заметил, что "военная риторика может вызывать аплодисменты то тут, то там, но она безответственна". А секретарь парламентской группы ХДС/ХСС Торстен Фрей (ХДС) назвал слова министра "неосторожной и безответственной коммуникацией по вопросам войны и мира", которая создаёт проблемы правительственной коалиции.