Украина будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года в совместной заявке с Испанией и Португалией. Об этом сообщает The Times.

Такое решение приняли испанское и португальское правительства вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ожидается, о подаче совместной заявки будет объявлено уже 5 октября, пишет газета.

Украина примет матчи группового этапа, но только при условии восстановления необходимой для организации мундиаля инфраструктуры. The Times высоко оценивает шансы этой заявки на победу на выборах хозяев мирового первенства.

На проведение ЧМ-2030 претендуют также заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции; Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также Марокко.