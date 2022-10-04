Посол: Киев обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия

Киев обговаривает с Вашингтоном передачу оружия, а также ракет с радиусом действия выше, чем у РСЗО HIMARS. Об этом сообщила посол в Соединённых Штатах Оксана Маркарова.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", — заявила Маркарова в беседе с CNN.