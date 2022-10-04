Посол: Киев обсуждает с США поставки вооружений с большим радиусом действия
Киев обговаривает с Вашингтоном передачу оружия, а также ракет с радиусом действия выше, чем у РСЗО HIMARS. Об этом сообщила посол в Соединённых Штатах Оксана Маркарова.
"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", — заявила Маркарова в беседе с CNN.
Дипломат не уточнила, предоставит ли Вашингтон Киеву право контролировать выбор целей в случае передачи ракет с дальностью полёта выше 100 километров. Украинские власти совместно с западными партнёрами и союзниками ведут обсуждения на базе Рамштайн — опорном пункте ВВС США в Германии — и штаб-квартире американских ВВС в Европе.
Лайф уже сообщал, что Украина в рамках военной помощи Запада собралась попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
ТАСС / Kostiantyn Liberov