"Час расплаты за бездействие": В Италии осознали ошибки энергетической политики из-за России
Публицист Il Giornale Порро: Для ЕС наступил час расплаты по газу из России
Для стран Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной энергетической политики и зависимости от российского газа. Об этом в колонке для Il Giornale написал заместитель главного редактора итальянского издания Никола Порро.
"К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет", — посетовал публицист.
Порро полагает, что кризис в энергетической сфере начался ещё в октябре 2021 года и не был связан с украинским конфликтом. Европа, тем не менее, предпочитала игнорировать проблемы. Теперь же, по мнению автора, Брюссель не в состоянии повлиять на ситуацию из-за монопольного положения Москвы на газовом рынке ЕС. У Италия в свою очередь, нет возможности заместить голубое топливо из России, несмотря на контракты с другими поставщиками.
Ранее "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Как уточнили в российской госкорпорации, это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации. В концерне добавили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer