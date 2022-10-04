"Час расплаты за бездействие": В Италии осознали ошибки энергетической политики из-за России

Для стран Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной энергетической политики и зависимости от российского газа. Об этом в колонке для Il Giornale написал заместитель главного редактора итальянского издания Никола Порро.

"К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет", — посетовал публицист.