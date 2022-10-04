"Сборище аборигенов": Арестович разразился ругательствами в адрес Маска и папы римского

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обозвал бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска "сборищем аборигенов" в связи с их позицией по украинскому конфликту.

"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Франциск, теперь марсианин", — написал украинский политик у себя в Телеграме.

Слова понтифика и Маска свидетельствуют о глобальном распространении на Западе озвучиваемых ими мыслей по поводу конфликта на Украине, допустил Арестович. Он высказал мнение, что подобные мысли стали уже интеллектуальным трендом, и советник главы офиса Зеленского пообещал его "добить".