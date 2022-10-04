"Сборище аборигенов": Арестович разразился ругательствами в адрес Маска и папы римского
Советник офиса Зеленского нахамил папе римскому и Маску, вызвавшись "добить" их идеи
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обозвал бизнесмена Илона Маска и папу римского Франциска "сборищем аборигенов" в связи с их позицией по украинскому конфликту.
"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Франциск, теперь марсианин", — написал украинский политик у себя в Телеграме.
Слова понтифика и Маска свидетельствуют о глобальном распространении на Западе озвучиваемых ими мыслей по поводу конфликта на Украине, допустил Арестович. Он высказал мнение, что подобные мысли стали уже интеллектуальным трендом, и советник главы офиса Зеленского пообещал его "добить".
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти инициативы, высказал мнение, что американский бизнесмен "рано расшифровался". А экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин полагает, что причиной заявления Маска является космонавт Анна Кикина.
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ТАСС / АР / John Raoux