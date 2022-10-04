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4 октября, 04:04

У 18-летней дочери легенды "Ливерпуля" случился роман с сыном наркобарона

Daily Mail: Дочь экс-капитана "Ливерпуля" Джеррарда встречается с сыном главы наркокартеля

Дочь бывшего капитана английской футбольной команды "Ливерпуль" Стивена Джеррарда, который сейчас является главным тренером клуба "Астон Вилла", — Лилли-Элла — встречается с сыном главы британского наркокартеля Лиама Бирна. Об этом пишет издание Daily Mail. Дочери экс-футболиста сейчас 18 лет, а её возлюбленному по имени Ли уже 22 года.

Также, как сообщает газета, недавно Джеррарда заметили на вечеринке с участием Бирна-старшего. Затем в Сети появилась видеозапись звонка, во время которого Бирн предлагает экс-футболисту вместе поужинать, а тот в ответ приглашает собеседника посетить матч.

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ТАСС / AP / Rui Vieira

Иван Косицын

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