У 18-летней дочери легенды "Ливерпуля" случился роман с сыном наркобарона
Daily Mail: Дочь экс-капитана "Ливерпуля" Джеррарда встречается с сыном главы наркокартеля
Дочь бывшего капитана английской футбольной команды "Ливерпуль" Стивена Джеррарда, который сейчас является главным тренером клуба "Астон Вилла", — Лилли-Элла — встречается с сыном главы британского наркокартеля Лиама Бирна. Об этом пишет издание Daily Mail. Дочери экс-футболиста сейчас 18 лет, а её возлюбленному по имени Ли уже 22 года.
Также, как сообщает газета, недавно Джеррарда заметили на вечеринке с участием Бирна-старшего. Затем в Сети появилась видеозапись звонка, во время которого Бирн предлагает экс-футболисту вместе поужинать, а тот в ответ приглашает собеседника посетить матч.
Ранее Лайф сообщал, что лучший бомбардир "Оренбурга" Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке после гола в домашнем матче 11-го тура чемпионата России против "Сочи". Девушка сказала да, после чего молодые люди поцеловались.
ТАСС / AP / Rui Vieira