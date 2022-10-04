Трамп затевает тяжбу с CNN на полмиллиарда долларов

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN с требованием компенсации в размере почти полумиллиарда долларов. Об этом свидетельствуют документы суда, передаёт РИА "Новости".

Бывший американский лидер обвиняет телеканал в клевете и оценивает ущерб в 475 миллионов долларов. Рассмотрение иска пройдёт в федеральном суде штата Флорида. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году. В документе приводится большое количество эпизодов, где в эфире телеканала или на его сайте оклеветали Трампа.