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4 октября, 03:48

Трамп затевает тяжбу с CNN на полмиллиарда долларов

Экс-президент США Трамп намерен отсудить у CNN 475 миллионов долларов за клевету

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN с требованием компенсации в размере почти полумиллиарда долларов. Об этом свидетельствуют документы суда, передаёт РИА "Новости".

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Бывший американский лидер обвиняет телеканал в клевете и оценивает ущерб в 475 миллионов долларов. Рассмотрение иска пройдёт в федеральном суде штата Флорида. По мнению адвокатов Трампа, нападки телеканала на их подзащитного усилились из-за "опасений, что он может баллотироваться на президентский срок в 2024 году. В документе приводится большое количество эпизодов, где в эфире телеканала или на его сайте оклеветали Трампа.

Ранее Трамп обвинил партию Байдена во лжи по поводу России. Кроме того, он вновь повторил свой тезис о том, что при нахождении у власти демократов во главе с президентом Джо Байденом США превратились из энергетически независимого государства в попрошайку, который клянчит энергию.

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ТАСС / ЕРА / DAVID MAXWELL

Юлия Коновалова

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