Турчак: Киевский режим не смог обстрелами помешать голосованию на референдумах
Легитимность проведённых в Донбассе и на освобождённых территориях референдумов не вызывает сомнений, а высокая явка говорит об успешном проведении голосования. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Турчак.
"Результаты референдума будут известны уже совсем скоро. Но уже сейчас можно говорить о том, что референдум состоялся, несмотря на обстрелы и попытки запугать людей. Голосование прошло свободно и открыто. Вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя", — написал Турчак в телеграм-канале.
По его словам, Россия сдержала слово и пришла на эти территории навсегда. Теперь остаётся лишь официально признать результаты референдумов и оформить их юридически.
Как сообщал Лайф, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Согласно первым данным, большая часть жителей высказалась за присоединение к России. При этом явку на референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях назвали ошеломительной.
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