Турчак: Киевский режим не смог обстрелами помешать голосованию на референдумах

Легитимность проведённых в Донбассе и на освобождённых территориях референдумов не вызывает сомнений, а высокая явка говорит об успешном проведении голосования. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Турчак.

"Результаты референдума будут известны уже совсем скоро. Но уже сейчас можно говорить о том, что референдум состоялся, несмотря на обстрелы и попытки запугать людей. Голосование прошло свободно и открыто. Вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя", — написал Турчак в телеграм-канале.