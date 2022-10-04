КНДР после пуска ракеты не ответила по межкорейской линии связи
КНДР перестала выходить на связь по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.
"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, горячие линии продолжают работать.
Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты могла пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.
ТАСС / АР / Ahn Young-joon