НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 04:51

КНДР после пуска ракеты не ответила по межкорейской линии связи

КНДР перестала выходить на связь по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.

"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомстве.

Северокорейская ракета упала на отдалении в три тысячи километров от Японии

Северокорейская ракета упала на отдалении в три тысячи километров от Японии

Как отметили в министерстве, горячие линии продолжают работать.

Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты могла пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.

Обложка ©

ТАСС / АР / Ahn Young-joon

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров