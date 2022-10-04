КНДР после пуска ракеты не ответила по межкорейской линии связи

КНДР перестала выходить на связь по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.

"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, горячие линии продолжают работать.