Минобороны: Корабли России и КНР завершили второе совместное патрулирование Тихого океана

Министерство обороны РФ сообщило о завершении второго совместного патрулирования акватории Тихого океана кораблями ВМФ России и ВМС Китая. По данным ведомства, отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) после совместного патрулирования вернулся во Владивосток.

В течение трёх недель боевые корабли ТОФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Впервые совместный отряд обогнул часть архипелага Алеутских островов и побывал в Беринговом море. Боевые корабли за всё это время преодолели свыше семи тысяч морских миль, сообщили в Минобороны.

Российские и китайские моряки в ходе патрулирования отработали маневрирование в составе различных корабельных строёв и организацию связи между кораблями группировки, добавили в военном ведомстве. Был проведён также ряд совместных тренировок.