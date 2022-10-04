В Казахстане установили причину взрыва в оружейном магазине, где погибло четыре человека
Причиной взрыва в оружейном магазине в Казахстане стало воспламенение пороха
Причиной взрыва в оружейном магазине в городе Костанае на северо-западе Казахстана, в результате которого погибло четыре человека, стало воспламенение пороха. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.
Следствие установило, что накануне случившегося руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрёл в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для расфасовки и продажи. Однако транспортировал в Костанай он его в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и поместил на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошёл взрыв.
"Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару", — сказано в записи.
Сейчас следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.
Напомним, взрыв в магазине "Оружейная палата" произошёл 3 сентября текущего года. В результате погибло четыре человека, семеро пострадали. От взрыва повреждения получили соседние здания и жилые дома.