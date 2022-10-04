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4 октября, 06:07

Китай уличили в заработке на перепродаже сжиженного газа из США в Европу

WSJ: Китай зарабатывает на перепродаже СПГ из США в Европу сотни миллионов долларов

Китайские компании перепродают в Европу излишки американского сжиженного природного газа (СПГ) и помогают странам континента подготовиться к зиме. При этом они зарабатывают сотни миллионов долларов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Так, за первые восемь месяцев 2022 года в китайских портах пришвартовалось только 19 танкеров с СПГ по сравнению с 133 такими судами за тот же период 2021-го, значительная их часть была перенаправлена в Европу, Японию и Южную Корею.

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Как подчеркнул старший аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Вэй Сюн, такие отношения являются взаимовыгодными для Пекина и Вашингтона. По его словам, США утвердили контракты, рассчитанные на срок до 25 лет, чтобы вложить миллиарды долларов в строительство новых СПГ-терминалов вдоль побережья Мексиканского залива, что в результате позволит расширить экспортные возможности. Подобные договорённости, как правило, предполагают "гибкость при выборе пункта назначения", однако авторы материала уверены, что эти поставки СПГ из Китая в Европу слишком малы и их не хватит для того, чтобы помочь избежать дефицита зимой.

Ранее сообщалось, что европейцы не стали слушать призывы властей и увеличили потребление газа. Обозреватель Bloomberg отметил, что дополнительные поставки СПГ не смогут заменить голубое топливо из России, поэтому жителям Старого Света нужно начинать экономить.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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