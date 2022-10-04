В Британии озвучили сценарий, который приведёт к краху единства ЕС в борьбе с РФ

Если к власти в Европе придут правые силы, то страны ЕС могут лишиться единства в борьбе с Россией. Об этом рассказали эксперты в беседе с американским журналом Fortune.

"Одна вещь вызывает беспокойство и перекликается с 1930-ми годами, а именно широко распространенное разочарование в том, что могут сделать либеральные демократии", — отметила историк Центральной и Восточной Европы из Корнельского университета Кристина Флореа.

Причём ситуация может только усугубиться этой зимой, продолжила эксперт, ведь в Европе наблюдаются проблемы с огромными ценниками и нехваткой топлива. Такое развитие событий и в самом деле станет испытанием для европейцев, подчеркнула Флореа. Однако в некоторых странах ЕС правые политики стали набирать популярность. Так, в Венгрии они правят уже несколько лет, во Франции на президентских выборах лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла второе место, а в Италии недавно победила правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони. При этом профессор Уорикского университета Марк Харрисон подчеркнул, что люди, переживающие сейчас глубокие социальные потрясения, ищут безопасности, поэтому устремят свои взоры в сторону партий, заявляющих о поддержке порядка, благоприятствующего "простым людям".

"Популизм несёт большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России", — добавил он.