В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России

Юридическое оформление конституционного статуса новых регионов России произойдёт на текущей неделе. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Бахарев.

"Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать — президент страны", — приводит его слова РИА "Новости".

После этого законы будут опубликованы и вступят в силу, а все юридические процедуры будут завершены.