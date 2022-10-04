В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России
Депутат Бахарев: Оформление статуса новых субъектов займёт несколько дней
Юридическое оформление конституционного статуса новых регионов России произойдёт на текущей неделе. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Бахарев.
"Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать — президент страны", — приводит его слова РИА "Новости".
После этого законы будут опубликованы и вступят в силу, а все юридические процедуры будут завершены.
Тем временем Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании поддержал и рекомендовал палате одобрить конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ.
Сайт Госдумы