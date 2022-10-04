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4 октября, 07:38

Иномарка врезалась в школьный автобус с детьми в Ленобласти

В Ленобласти четырёх детей госпитализировали после ДТП школьного автобуса и иномарки

В Ленинградской области иномарка въехала в школьный автобус. В результате происшествия четверо детей с травмами госпитализированы.

  • Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
    Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
  • Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
    Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
  • Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
    Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
  • Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE
    Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE

Последствия ДТП с школьным автобусом и иномаркой в Ленобласти. Фото © LIFE

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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на трассе А-120 в Тосненском районе. Школьный автобус собирал детей, живущих в местных населённых пунктах. В районе поворота на деревню Поги в него врезался легковой автомобиль "Сааб". Как сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале, оба водителя получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, доставлены в больницу и четверо детей. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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Ранее сообщалось, что 1 октября глава Савёловского ОМВД Александр Долгов устроил на служебном автомобиле Toyota Land Cruiser ДТП, проехав на красный сигнал светофора и столкнувшись с проезжающей машиной. После этого автомобиль силовика отбросило в сторону, из-за чего пострадали двое пешеходов, позже доставленных в больницу с переломами. А накануне выяснилось, что на служебной "тойоте" полковника полиции в момент ДТП в Москве были подложные номера.

Обложка ©

LIFE

Александр Матрёнин

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