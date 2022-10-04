Иномарка врезалась в школьный автобус с детьми в Ленобласти

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на трассе А-120 в Тосненском районе. Школьный автобус собирал детей, живущих в местных населённых пунктах. В районе поворота на деревню Поги в него врезался легковой автомобиль "Сааб". Как сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в телеграм-канале, оба водителя получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, доставлены в больницу и четверо детей. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.