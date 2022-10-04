Совфед единогласно ратифицировал договоры о включении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ
Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Решение принято на пленарном заседании во вторник. Территории считаются входящими в состав РФ с даты подписания договоров. Сегодня сенаторам также предстоит принять федеральные конституционные законы о присоединении четырёх новых регионов и образовании новых субъектов РФ.
"Представляемые документы чётко излагают процедуру интеграции четырёх независимых государств в состав России и гарантируют права их жителей во всех сферах как граждан РФ, включая язык, культуру, традиции, социальную защищённость, экономическое развитие", — подчеркнул в ходе пленарного заседания министр иностранных дел, глава комиссии Единой России по международному сотрудничеству Сергей Лавров.
Накануне Госдума также единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и в тот же день приняла конституционные законы об образовании новых субъектов.
Агентство "Москва" / Пресс-служба Совета Федерации