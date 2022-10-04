Взрыв прогремел на химзаводе в узбекском городе Чирчик

В городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана прогремел взрыв в результате пожара на территории АО "Максам-Чирчик" — производителя азотных удобрений. Об этом сообщил областной хокимият в телеграм-канале.

Пожар на заводе в узбекском городе Чирчик. Видео © VK / НЕТИПИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН [НТУ]

"Во вторник примерно в 08:30 (06:30 мск. — Прим. Лайфа) на заводе № 5 АО "Максам Чирчик" в городе Чирчик произошёл пожар, в результате которого на производственном объекте произошёл взрыв", — говорится в сообщении администрации.