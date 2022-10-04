Мобильный интернет-трафик в России впервые в истории пошёл на спад

Во втором квартале 2022 года в России впервые снизился мобильный интернет-трафик, спад составил более двух процентов, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минцифры РФ.

Так, в январе–марте, по данным ведомства, трафик составлял 8,54 миллиарда гигабайт, однако в течение следующих трёх месяцев он снизился до 8,35 млрд гигабайт, что произошло впервые.

Опрошенные эксперты полагают, что причиной спада стала блокировка ряда зарубежных интернет-ресурсов, а также добровольный отказ иностранных сервисов от работы в России. При этом внутрироссийский трафик значительно вырос и практически полностью заместил ушедшие с российского рынка сервисы, добавили в Минцифры.