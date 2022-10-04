Вашингтон ограничит экспорт полупроводников в Китай

Американские власти занимаются подготовкой новых мер, направленных на контроль за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Тем самым Вашингтон хочет лишить Пекин возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

"США стремятся ещё больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — указывается в публикации.