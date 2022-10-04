Вашингтон ограничит экспорт полупроводников в Китай
WSJ: США готовят меры для ограничения экспорта полупроводников и оборудования в Китай
Американские власти занимаются подготовкой новых мер, направленных на контроль за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Тем самым Вашингтон хочет лишить Пекин возможности производить передовые микросхемы, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
"США стремятся ещё больше ограничить экспорт передовых микросхем в Китай. Действия Белого дома направлены на то, чтобы помешать Китаю производить высокотехнологичные полупроводники", — указывается в публикации.
А ранее Китай уличили в заработке на перепродаже сжиженного газа из США в Европу. Таким образом азиатские компании пытаются помочь странам континента подготовиться к зиме, получая при этом сотни миллионов долларов.
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