Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
МИД РФ: У живущих за рубежом выходцев из новых регионов есть месяц на выбор гражданства
Находящиеся за рубежом выходцы из новых регионов России должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", — приводит его слова РИА "Новости".
Иванов также добавил, что выдача паспортов для проживающих на новых территориях РФ будет вестись в ускоренном темпе.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ и принят Госдумой.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин