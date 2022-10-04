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4 октября, 07:14

Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства

МИД РФ: У живущих за рубежом выходцев из новых регионов есть месяц на выбор гражданства

Находящиеся за рубежом выходцы из новых регионов России должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", — приводит его слова РИА "Новости".

Иванов также добавил, что выдача паспортов для проживающих на новых территориях РФ будет вестись в ускоренном темпе.

В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России

В Госдуме обозначили сроки оформления статуса новых субъектов России

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ и принят Госдумой.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Лапсаков

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