Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства

Находящиеся за рубежом выходцы из новых регионов России должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор", — приводит его слова РИА "Новости".