Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что дальнейшая эскалация конфликта нанесёт лишь значительный урон. Об этом он написал в "Твиттере".
"Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убеждён, что широкомасштабная эскалация войны нанесёт значительный урон Украине и, возможно, всему миру", — заявил предприниматель, отвечая на опрос украинского президента Владимира Зеленского о том, какой Илон Маск больше нравится пользователям: поддерживающий Украину или Россию.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин полагает, что причиной заявления Маска является космонавт Анна Кикина, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что Маск "рвёт шаблоны".
ТАСС / IMAGO / Political-Moments