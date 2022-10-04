Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что дальнейшая эскалация конфликта нанесёт лишь значительный урон. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убеждён, что широкомасштабная эскалация войны нанесёт значительный урон Украине и, возможно, всему миру", — заявил предприниматель, отвечая на опрос украинского президента Владимира Зеленского о том, какой Илон Маск больше нравится пользователям: поддерживающий Украину или Россию.