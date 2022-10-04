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4 октября, 07:33

Маск ответил Зеленскому, что поддерживает Украину, но опасается эскалации конфликта

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Украину, однако считает, что дальнейшая эскалация конфликта нанесёт лишь значительный урон. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убеждён, что широкомасштабная эскалация войны нанесёт значительный урон Украине и, возможно, всему миру", — заявил предприниматель, отвечая на опрос украинского президента Владимира Зеленского о том, какой Илон Маск больше нравится пользователям: поддерживающий Украину или Россию.

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Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин полагает, что причиной заявления Маска является космонавт Анна Кикина, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что Маск "рвёт шаблоны".

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ТАСС / IMAGO / Political-Moments

Артур Лапсаков

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