С начала частичной мобилизации из России в Казахстан въехало около 200 тысяч человек

С 21 сентября 2022 года в Казахстан въехало около 200 тысяч граждан России. Об этом во вторник сообщил журналистам министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Он добавил, что выехало из страны за тот же период 147 тысяч россиян.

"С 21 сентября в Казахстан въехало около 200 тысяч граждан России, выехало 147 тысяч", — сказал Марат Ахметжанов.

Многие россияне отправились в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации. Министр отметил, что некоторое время на границе были заторы, но с 3 октября ситуация стабилизировалась.