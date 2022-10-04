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4 октября, 07:58

МИД: В новых регионах России не будут запрещать изучение украинского языка

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях не будут запрещать изучение других языков, в том числе и украинского. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение [других языков]", — сказал он журналистам, уточнив, что речь также идёт об украинском.

При этом дипломат указал, что те или иные языки для изучения новые субъекты России будут определять самостоятельно.

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Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья. Однако и отменять его тоже не будут, добавил парламентарий.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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