МИД: В новых регионах России не будут запрещать изучение украинского языка

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях не будут запрещать изучение других языков, в том числе и украинского. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение [других языков]", — сказал он журналистам, уточнив, что речь также идёт об украинском.

При этом дипломат указал, что те или иные языки для изучения новые субъекты России будут определять самостоятельно.