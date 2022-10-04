МИД: В новых регионах России не будут запрещать изучение украинского языка
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях не будут запрещать изучение других языков, в том числе и украинского. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение [других языков]", — сказал он журналистам, уточнив, что речь также идёт об украинском.
При этом дипломат указал, что те или иные языки для изучения новые субъекты России будут определять самостоятельно.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья. Однако и отменять его тоже не будут, добавил парламентарий.
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