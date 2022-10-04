ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 08:03
18859

У ВСУ на Запорожском направлении начался "снарядный голод"

Рогов: Украинские войска на Запорожском направлении испытывают "снарядный голод"

Подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за того, что за две недели тратят больше, чем США производят за год. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас у них начинается снарядный голод на артиллерийских установках по той причине, что уровень потребления снарядов для артиллерии ВСУ за две недели соизмерим с годовым производством США", — отметил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Российская ПВО уничтожила за сутки 15 снарядов HIMARS под Херсоном
Российская ПВО уничтожила за сутки 15 снарядов HIMARS под Херсоном

А накануне стало известно, что военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и оказались под огнём артиллерии. Украинская группировка была практически полностью уничтожена.

BannerImage

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar