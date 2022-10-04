Подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за того, что за две недели тратят больше, чем США производят за год. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.