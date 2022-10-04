У ВСУ на Запорожском направлении начался "снарядный голод"
Рогов: Украинские войска на Запорожском направлении испытывают "снарядный голод"
Подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за того, что за две недели тратят больше, чем США производят за год. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас у них начинается снарядный голод на артиллерийских установках по той причине, что уровень потребления снарядов для артиллерии ВСУ за две недели соизмерим с годовым производством США", — отметил он в эфире телеканала "Соловьев Live".
А накануне стало известно, что военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и оказались под огнём артиллерии. Украинская группировка была практически полностью уничтожена.
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